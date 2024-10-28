  • Home
  • /
  • Flat Noodle Stir-Fry (Pho Ap Chao)

Flat Noodle Stir-Fry (Pho Ap Chao)

$0

Required*
Please select 1 to 2
Select...
1
(Phở áp chảo) Flat wide rice noodles stir-fried with beansprouts, onion, scallion and protein of choice .